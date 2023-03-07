Соплякова (Гололобова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплякова (Гололобова) Мария Ивановна

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гололобов Иван Петрович

Мать: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.08.1958

Дочь: Гололобова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сопляков Николай Андреевич

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопляков Николай Андреевич

Смерть
2013
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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