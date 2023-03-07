Соплякова (Гололобова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.08.1958
Дочь: Гололобова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сопляков Николай Андреевич
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013