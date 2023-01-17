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Сопляков Николай Андреевич

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соплякова Мария Ивановна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соплякова Мария Ивановна

Смерть
2013
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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