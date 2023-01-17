Сопляков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1929
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соплякова Мария Ивановна
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соплякова Мария Ивановна
Смерть
2013