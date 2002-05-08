Гололобова (Жилина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1907
Дата смерти08.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907
Отец: Жилин Иван Петрович
Мать: Жилина Вера Ивановна
Бракосочетание
1932
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Соплякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гололобов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1938
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гололобова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гололобов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гололобов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Гололобов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович
Смерть
08.05.2002