Гололобова (Жилина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Жилина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1907

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907

Отец: Жилин Иван Петрович

Мать: Жилина Вера Ивановна

Бракосочетание
1932

Муж: Гололобов Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Соплякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гололобов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1938

Сын: Гололобов Илья Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гололобова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Гололобов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гололобов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Гололобов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Петрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
08.05.2002
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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