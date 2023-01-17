Бондаренко (Супрун) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Супрун) Лидия Семеновна

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Место рождения

Павловка, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Супрун Семен Андреевич

Мать: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Максимович

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Максимович

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Василий Максимович

Смерть
2014
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
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