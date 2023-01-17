Бондаренко (Супрун) Лидия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Супрун Семен Андреевич
Место жительства
После 1928
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Максимович
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014