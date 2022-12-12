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Бондаренко Василий Максимович

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Место рождения

Андреевка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Семеновна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Семеновна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Лидия Семеновна

Смерть
1999
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
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