Бондаренко Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999