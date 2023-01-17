Супрун Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения15.03.1915 ст.
Дата смерти03.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915 ст.
Отец: Супрун Семен Андреевич
Родился в 15 марта 1915 году в селе Павловка Славгородского района Алтайского края в семье крестьян-переселенцев из Черниговской губернии. Первенец из родившихся впоследствии в семье 6 детей, Алексей ... Показать все
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
20.08.1941
г. Алма-Аты.
20 августа 1941 года в возрасте 26 лет Алексей призывается на фронт Сталинским РВК г. Алма-Аты.
Военная награда
27.03.1945
село Чор (12 км. западнее г. Секешфехервар)
19 марта 1945 года произошел бой около села Чор (12 км. западнее г. Секешфехервар), за участие в котором гвардии старший сержант Алексей Супрун был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. И... Показать все
Военная награда
19.09.1945
г. Чойбалсан
В июле 1945 года Алексей, преодолев около 9000 километров со своей бригадой, был переброшен в г. Чойбалсан Монгольской Народной Республики, где его часть вскоре внесла свой весомый вклад в скорое окру... Показать все
Смерть
03.09.1991
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Ушел из жизни Алексей Семенович 3 сентября 1991 года в возрасте 76 лет. Хоть судьба и не наградила его прямыми потомками, память о нем жива и почитается с благодарностью в семьях его братьев и сестер,... Показать все