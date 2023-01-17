Буренок Степан Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: Супрун Макрина Степановна
Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Дочь: Буренок Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Буренок Антон Степанович
Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна
Место жительства
1910
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1917