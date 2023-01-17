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Буренок Степан Кузьмич

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Место рождения

Ковпыта, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковпыта, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1886 ст.

Жена: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Супрун Макрина Степановна

Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Дочь: Буренок Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Буренок Антон Степанович

Мать ребёнка: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1917
Павловка, город Славгород, Алтайский край
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