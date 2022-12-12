Буренок Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуренок Антон Степанович

Буренок Антон Степанович

avatar

Место рождения

Ковпыта, Чернігівська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Буренок Степан Кузьмич

Мать: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1960
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close