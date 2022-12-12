Буренок Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1960
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область