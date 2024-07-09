Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти29.03.1944
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шиве Михаил
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
Украина
Рождение ребёнка
20.08.1914
Дочь: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
Рождение ребёнка
24.12.1916
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
г.Минск
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Ренц Герта Фридриховна
Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович
Смерть
29.03.1944
п.Стойба,Селемджинский р-он,Амурская обл