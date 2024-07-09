Ренц (Шиве) Юстина Михайловна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

29.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шиве Михаил

Мать: Шиве неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

Украина
Рождение ребёнка
20.08.1914

Дочь: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Ренц Герман Фридрихович

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

г.Минск
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ренц Август Фридрихович

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Ренц Герта Фридриховна

Отец ребёнка: Ренц Фридрих Готлибович

Смерть
29.03.1944
п.Стойба,Селемджинский р-он,Амурская обл

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