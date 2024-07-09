Ренц Герман Фридрихович
Место рожденияг.Минск
Дата рождения24.12.1916
Дата смерти15.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1916
г.Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Чирн (Ренц) Лидия Германовна
Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна
г.Биробиджан,ЕАО
Рождение ребёнка
06.02.1940
Дочь: Ренц (Ренц) Ольга Германовна
Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна
Рождение ребёнка
15.09.1947
рудник Умальтинский, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.01.1951
Казахстан,г.Семипалатинск
Рождение ребёнка
30.06.1955
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ренц Александр Германович
Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна
Смерть
15.10.1985
Казахстан