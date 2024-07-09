Ренц Герман Фридрихович 24.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ренц Герман Фридрихович

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Место рождения

г.Минск

Дата рождения

24.12.1916

Дата смерти

15.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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1956 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1916

Отец: Ренц Фридрих Готлибович

Мать: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

г.Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Чирн (Ренц) Лидия Германовна

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

г.Биробиджан,ЕАО
Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Ренц (Ренц) Ольга Германовна

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

Рождение ребёнка
15.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

рудник Умальтинский, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

Казахстан,г.Семипалатинск
Рождение ребёнка
30.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ренц Александр Германович

Мать ребёнка: Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

Смерть
15.10.1985
Казахстан

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