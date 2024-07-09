Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ренц Фридрих Готлибович

Мать: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров (Лоппе) Сергей Романович

Отец ребёнка: Лоппе Роман Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоппе Роман Эдуардович

Рождение ребёнка
02.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоппе Роман Эдуардович

с.Будёное,Жамбыльский р-н,Северо-Казахстанская обл
Смерть
1956
с.Бада,Хинокский р-н,Читинская обл

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