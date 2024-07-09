Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров (Лоппе) Сергей Романович
Отец ребёнка: Лоппе Роман Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоппе Роман Эдуардович
с.Будёное,Жамбыльский р-н,Северо-Казахстанская обл
Смерть
1956
с.Бада,Хинокский р-н,Читинская обл