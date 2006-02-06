Ренц Герта Фридриховна 09.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ренц Герта Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

06.02.2006

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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1959 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: Ренц Фридрих Готлибович

Мать: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браун Яков Петрович

Рождение ребёнка
13.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

с.Умальта,Верхне-Буреинский р-н,Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

п.Угольная Шахта,Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

п.Угольная Шахта,Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Чеботарь (Браун) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1959

Сын: Браун Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Браун Яков Петрович

с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Смерть
06.02.2006

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