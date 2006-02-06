Ренц Герта Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти06.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Браун Яков Петрович
Рождение ребёнка
13.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
с.Умальта,Верхне-Буреинский р-н,Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.05.1950
п.Угольная Шахта,Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.06.1952
п.Угольная Шахта,Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Чеботарь (Браун) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Браун Яков Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1957
с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1959
Отец ребёнка: Браун Яков Петрович
с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1961
с.Бражное,Канский р-н,Красноярский край
Смерть
06.02.2006