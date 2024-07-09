Ренц Фридрих Готлибович 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ренц Фридрих Готлибович

Место рождения

г.Минск

Дата рождения

1873

Дата смерти

06.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Минск
Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Украина
Рождение ребёнка
20.08.1914

Дочь: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Ренц Герман Фридрихович

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

г.Минск
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ренц Август Фридрихович

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Ренц Герта Фридриховна

Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Смерть
06.06.1941
с. Блюменорт, Тамбовский р-он,Амурской обл

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