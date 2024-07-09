Ренц Фридрих Готлибович
Место рожденияг.Минск
Дата рождения1873
Дата смерти06.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Минск
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Украина
Рождение ребёнка
20.08.1914
Дочь: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Рождение ребёнка
24.12.1916
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
г.Минск
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лоппе (Ренц) Берта Фридриховна
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Ренц Герта Фридриховна
Мать ребёнка: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Смерть
06.06.1941
с. Блюменорт, Тамбовский р-он,Амурской обл