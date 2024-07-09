Шиве Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна
Мать ребёнка: Шиве неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Шиве неизвестно неизвестно
с.Андреевка,Волынская обл.Украина
Смерть
Неизвестно