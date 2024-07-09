Шиве Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шиве Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ренц (Шиве) Юстина Михайловна

Мать ребёнка: Шиве неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шиве Густав Михайлович

Мать ребёнка: Шиве неизвестно неизвестно

с.Андреевка,Волынская обл.Украина
Смерть
Неизвестно

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