Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна 20.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

16.04.1976

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильдебрант Яков Акисевич

Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна

Отец ребёнка: Гильдебрант Яков Акисевич

с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Смерть
16.04.1976
с.Бражное,Канский р-он,Красноярский край

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