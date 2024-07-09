Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1914
Дата смерти16.04.1976
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гильдебрант Яков Акисевич
Рождение ребёнка
12.08.1938
Дочь: Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна
Отец ребёнка: Гильдебрант Яков Акисевич
с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Смерть
16.04.1976
с.Бражное,Канский р-он,Красноярский край