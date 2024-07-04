Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна 12.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна

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Место рождения

с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл

Дата рождения

12.08.1938

Дата смерти

01.05.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938

Отец: Гильдебрант Яков Акисевич

Мать: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г.Чита
Рождение ребёнка
29.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Кызыл Агач,Копальский р-н,Алма-Атинская обл
Смерть
01.05.1992
г.Биробиджан,ЕАО

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