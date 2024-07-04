Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна
Место рожденияс.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Дата рождения12.08.1938
Дата смерти01.05.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938
с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г.Чита
Рождение ребёнка
29.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Кызыл Агач,Копальский р-н,Алма-Атинская обл
Смерть
01.05.1992
г.Биробиджан,ЕАО