Гильдебрант Андрей Яковлевич
мужской, родился 1934
умер Неизвестно, г.Санкт-Петербург
МатьГильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна20.08.1914 г.р.
ОтецГильдебрант Яков АкисевичНеизвестно г.р.
Супруги
Гильдебрант ЗинаидаНеизвестно г.р.
Дети
Гильдебрант Андрей АндреевичНеизвестно г.р.
Гильдебрант Вячеслав АндреевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильдебрант Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида
Алма-Ата,Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильдебрант Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида
Алма-Ата,Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида
Алма-Ата,Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильдебрант Зинаида
Смерть
Неизвестно
г.Санкт-Петербург