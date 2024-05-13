Гильдебрант Андрей Яковлевич 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гильдебрант Андрей Яковлевич

Автор
ТМ
Маркина Т.

мужской, родился 1934

умер Неизвестно, г.Санкт-Петербург

Мать
Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна20.08.1914 г.р.
Отец
Гильдебрант Яков АкисевичНеизвестно г.р.
Супруги
Гильдебрант ЗинаидаНеизвестно г.р.
Дети
Гильдебрант Андрей АндреевичНеизвестно г.р.
Гильдебрант Вячеслав АндреевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Гильдебрант Яков Акисевич

Мать: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильдебрант Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида

Алма-Ата,Казахстан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильдебрант Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида

Алма-Ата,Казахстан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гильдебрант Зинаида

Алма-Ата,Казахстан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильдебрант Зинаида

Смерть
Неизвестно
г.Санкт-Петербург

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