Гильдебрант Яков Акисевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гильдебрант Яков Акисевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна

Мать ребёнка: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна

с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Смерть
Неизвестно

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