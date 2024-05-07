Гильдебрант Яков Акисевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна
Рождение ребёнка
12.08.1938
Дочь: Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна
Мать ребёнка: Гильдебрант (Ренц) Ольга (Отилия) Фридриховна
с.Александровка,Тамбовский р-он,Амурская обл
Смерть
Неизвестно