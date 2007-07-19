Шатов Павел Анисимович
Место рождения
Дата рождения23.05.1923
Дата смерти19.07.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923
Отец: Шатов Анисим Романович
Мать: Шатова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1948
Дочь: Томских Галина Павловна
Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Черных Валентина Павловна
Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Черных Надежда Павловна
Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
05.09.1957
Дочь: Старицына Людмила Павловна
Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
14.12.1960
Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Клара Иовна
Смерть
19.07.2007
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край