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Шатов Павел Анисимович

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Место рождения

Письменер, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.05.1923

Дата смерти

19.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923

Отец: Шатов Анисим Романович

Мать: Шатова Устинья Ивановна

Письменер, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1948

Дочь: Томских Галина Павловна

Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Черных Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Черных Надежда Павловна

Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.09.1957

Дочь: Старицына Людмила Павловна

Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Шатов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Шатова Клара Иовна

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Клара Иовна

Смерть
19.07.2007
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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