Шатова (Сверкунова) Клара Иовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Сверкунова) Клара Иовна

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.11.1927

Дата смерти

16.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927

Отец: Сверкунов Иов Дмитриевич

Мать: Сверкунова Надежда Ивановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.05.1948

Дочь: Томских Галина Павловна

Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Черных Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Черных Надежда Павловна

Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.09.1957

Дочь: Старицына Людмила Павловна

Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Шатов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Павел Анисимович

Смерть
16.09.1980
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Похороны
Неизвестно
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