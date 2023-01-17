Шатова (Сверкунова) Клара Иовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1927
Дата смерти16.09.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927
Рождение ребёнка
12.05.1948
Дочь: Томских Галина Павловна
Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Черных Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Черных Надежда Павловна
Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович
Рождение ребёнка
05.09.1957
Дочь: Старицына Людмила Павловна
Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович
Рождение ребёнка
14.12.1960
Отец ребёнка: Шатов Павел Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1980
Похороны
Неизвестно