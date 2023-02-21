Сверкунов (Шишкин) Иов Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверкунов (Шишкин) Иов Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сверкунов Михаил Иович

Мать ребёнка: Сверкунова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1927

Дочь: Шатова Клара Иовна

Мать ребёнка: Сверкунова Надежда Ивановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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