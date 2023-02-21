Сверкунов (Шишкин) Иов Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сверкунова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1927
Дочь: Шатова Клара Иовна
Мать ребёнка: Сверкунова Надежда Ивановна
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край