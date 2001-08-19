Черных (Шатова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных (Шатова) Надежда Павловна

Черных (Шатова) Надежда Павловна

avatar

Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

09.05.1953

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953

Отец: Шатов Павел Анисимович

Мать: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.08.1972

Дочь: Чертозвонова Юлия Витальевна

Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.12.1976

Дочь: Герасичкина Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.09.1986

Сын: Черных Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Виталий Александрович

Смерть
19.08.2001
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close