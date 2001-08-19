Черных (Шатова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения09.05.1953
Дата смерти19.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953
Отец: Шатов Павел Анисимович
Мать: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
03.08.1972
Дочь: Чертозвонова Юлия Витальевна
Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович
Рождение ребёнка
11.12.1976
Дочь: Герасичкина Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1986
Сын: Черных Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Черных Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2001