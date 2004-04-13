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Черных Виталий Александрович

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Место рождения

Ёлкино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.07.1949

Дата смерти

13.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёлкино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.08.1972

Дочь: Чертозвонова Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.12.1976

Дочь: Герасичкина Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.09.1986

Сын: Черных Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Надежда Павловна

Смерть
13.04.2004
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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