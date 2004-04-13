Черных Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1949
Дата смерти13.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1972
Дочь: Чертозвонова Юлия Витальевна
Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1976
Дочь: Герасичкина Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1986
Сын: Черных Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Черных Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Надежда Павловна
Смерть
13.04.2004