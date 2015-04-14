Герасичкина (Черных) Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасичкина (Черных) Наталья Витальевна

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

11.12.1976

Дата смерти

14.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1976

Отец: Черных Виталий Александрович

Мать: Черных Надежда Павловна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.10.1997

Дочь: Бронникова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Герасичкин Александрович Валентинович

Рождение ребёнка
14.10.2000

Дочь: Герасичкина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Герасичкин Александрович Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасичкин Александрович Валентинович

Смерть
14.04.2015
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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