Герасичкина (Черных) Наталья Витальевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1976
Дата смерти14.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1976
Рождение ребёнка
06.10.1997
Дочь: Бронникова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Герасичкин Александрович Валентинович
Рождение ребёнка
14.10.2000
Дочь: Герасичкина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Герасичкин Александрович Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2015
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край