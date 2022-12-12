Герасичкин Александрович Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасичкин Александрович Валентинович

Герасичкин Александрович Валентинович

avatar

Место рождения

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.10.1997

Дочь: Бронникова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Герасичкина Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
14.10.2000

Дочь: Герасичкина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Герасичкина Наталья Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасичкина Наталья Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close