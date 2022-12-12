Герасичкин Александрович Валентинович
Место рождения
Дата рождения16.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1997
Дочь: Бронникова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Герасичкина Наталья Витальевна
Рождение ребёнка
14.10.2000
Дочь: Герасичкина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Герасичкина Наталья Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно