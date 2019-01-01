село Нижний Цасучей, село Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Нижний Цасучей

Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Чиндатское первое станичное общество
308Цасучеевский пос.Крестьянских дворов: 146. Остальных дворов: 4. Всех дворов: 150. 843

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Ононский район
12089Нижний Цасучейсело50°31'115°06'M-50-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Ононский муниципальный район, Нижнецасучейское сельское поселение
76634445101с Нижний Цасучейсело
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