Старицына (Шатова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицына (Шатова) Людмила Павловна

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Место рождения

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957

Отец: Шатов Павел Анисимович

Мать: Шатова Клара Иовна

Акурай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1982

Сын: Старицын Павел Николаевич

Отец ребёнка: Старицын Николай Александрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1987

Дочь: Гурская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Старицын Николай Александрович

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старицын Николай Александрович

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