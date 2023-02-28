Старицына (Шатова) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957
Отец: Шатов Павел Анисимович
Мать: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
05.06.1982
Сын: Старицын Павел Николаевич
Отец ребёнка: Старицын Николай Александрович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1987
Дочь: Гурская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Старицын Николай Александрович
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно