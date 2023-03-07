Старицын Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982
Рождение ребёнка
26.07.2003
Дочь: Старицына Виолина Павловна
Мать ребёнка: Кожина Наталия Николаевна
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.01.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно