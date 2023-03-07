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Старицын Павел Николаевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

05.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982

Отец: Старицын Николай Александрович

Мать: Старицына Людмила Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.07.2003

Дочь: Старицына Виолина Павловна

Мать ребёнка: Кожина Наталия Николаевна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.01.2017

Сын: Старицын Кирилл Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Наталия Николаевна

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