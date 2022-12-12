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Старицын Николай Александрович

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Место рождения

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958

Отец: Старицын Александр Константинович

Мать: Старицына Анна Николаевна

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1982

Сын: Старицын Павел Николаевич

Мать ребёнка: Старицына Людмила Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1987

Дочь: Гурская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Старицына Людмила Павловна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старицына Людмила Павловна

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