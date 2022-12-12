Старицын Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения29.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958
Рождение ребёнка
05.06.1982
Сын: Старицын Павел Николаевич
Мать ребёнка: Старицына Людмила Павловна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1987
Дочь: Гурская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Старицына Людмила Павловна
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно