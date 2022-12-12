Черных (Шатова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных (Шатова) Валентина Павловна

Черных (Шатова) Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: Шатов Павел Анисимович

Мать: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.09.1968

Дочь: Пичкулякова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Евгеньевич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Кровный отец Иванов Николай, удочерена Зиминым Николаем.
Рождение ребёнка
20.01.1970

Сын: Зимин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Зимин Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.07.1975

Сын: Черных Александр Владимирович

Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.05.1982

Дочь: Черных Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович

Плишкино, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.1985

Дочь: Черных Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Николай Прокопьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close