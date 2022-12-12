Черных (Шатова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949
Отец: Шатов Павел Анисимович
Мать: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
28.09.1968
Дочь: Пичкулякова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Евгеньевич
Кровный отец Иванов Николай, удочерена Зиминым Николаем.
Рождение ребёнка
20.01.1970
Отец ребёнка: Зимин Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.07.1975
Сын: Черных Александр Владимирович
Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1982
Дочь: Черных Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович
Плишкино, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.1985
Дочь: Черных Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Черных Владимир Александрович
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно