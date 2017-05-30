Томских (Шатова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения12.05.1948
Дата смерти30.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948
Отец: Шатов Павел Анисимович
Мать: Шатова Клара Иовна
Рождение ребёнка
29.07.1970
Сын: Томских Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
30.05.2017