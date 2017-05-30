Томских (Шатова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томских (Шатова) Галина Павловна

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.05.1948

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948

Отец: Шатов Павел Анисимович

Мать: Шатова Клара Иовна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.07.1970

Сын: Томских Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
30.05.2017
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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