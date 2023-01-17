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Томских Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Томских Галина Павловна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.04.1998

Дочь: Томских Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.2006

Дочь: Томских Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томских Марина Александровна

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