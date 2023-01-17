Шатова Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1923

Сын: Шатов Павел Анисимович

Отец ребёнка: Шатов Анисим Романович

Письменер, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Антонина Анисимовна

Отец ребёнка: Шатов Анисим Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Анисим Романович

Смерть
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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