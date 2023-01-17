Шатова Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1923
Отец ребёнка: Шатов Анисим Романович
Письменер, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Антонина Анисимовна
Отец ребёнка: Шатов Анисим Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край