Демидова (Шатова) Антонина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатов Анисим Романович
Мать: Шатова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1956
Дочь: Загузина Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1958
Отец ребёнка: Демидов Иван
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Демидов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Демидов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидов Иван
Смерть
Неизвестно