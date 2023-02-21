Демидова (Шатова) Антонина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Шатова) Антонина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Анисим Романович

Мать: Шатова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1956

Дочь: Загузина Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1958

Сын: Демидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван

Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Демидов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Иван

Смерть
Неизвестно
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