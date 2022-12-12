Шатов Анисим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1923
Мать ребёнка: Шатова Устинья Ивановна
Письменер, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Антонина Анисимовна
Мать ребёнка: Шатова Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно