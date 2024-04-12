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Терещенков Андрей Семенов

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Терещенков Семен Ларионов

Мать: Евдокия (Авдотья) Сазонова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Терещенков Семен Андреев

Мать ребёнка: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафия Андреева

Мать ребёнка: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Игнатий (Иван) Андреев

Мать ребёнка: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1785
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1789
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.
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