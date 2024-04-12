Терещенков Андрей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Макрида Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агафия Андреева
Мать ребёнка: Макрида Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Макрида Матвеева
Упоминание
1785
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрида Матвеева
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1789
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.