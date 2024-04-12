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Агафия Андреева

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После ?.10.1792

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Терещенков Андрей Семенов

Мать: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1785
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
До 10.10.1792

Муж: Иван Тимофеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
10.10.1792
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
После ?.10.1792
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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