Агафия Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле ?.10.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Терещенков Андрей Семенов
Мать: Макрида Матвеева
Упоминание
1785
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
До 10.10.1792
Муж: Иван Тимофеев
Крещение
10.10.1792
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.10.1792