Терещенков Семен Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Терещенков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Терещенков Никифор Семенов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сазонова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Терещенков Андрей Семенов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сазонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
До 1788