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Терещенков Семен Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Терещенков Ларион Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Терещенков Никифор Семенов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сазонова

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Терещенков Андрей Семенов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сазонова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Сазонова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
До 1788
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