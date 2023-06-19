Евдокия (Авдотья) Сазонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Сазон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Терещенков Никифор Семенов
Отец ребёнка: Терещенков Семен Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Терещенков Андрей Семенов
Отец ребёнка: Терещенков Семен Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)