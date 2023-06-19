Евдокия (Авдотья) Сазонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Авдотья) Сазонова

Евдокия (Авдотья) Сазонова

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Сазон

Мать: не указана

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Терещенков Никифор Семенов

Отец ребёнка: Терещенков Семен Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Терещенков Андрей Семенов

Отец ребёнка: Терещенков Семен Ларионов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Семен Ларионов

Смерть
1785
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)