Макрида Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиМежду 1795 и 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов
Упоминание
1785
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1795
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1795 и 1802
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)