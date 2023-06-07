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Макрида Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Между 1795 и 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Терещенков Семен Андреев

Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Игнатий (Иван) Андреев

Отец ребёнка: Терещенков Андрей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1785
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1795
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.203, оп. 747, д. 2010 (1795) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Андрей Семенов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1795 и 1802
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки)
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