Игнатий (Иван) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Терещенков Андрей Семенов
Мать: Макрида Матвеева
Упоминание
1785
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819