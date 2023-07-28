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Игнатий (Иван) Андреев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Терещенков Андрей Семенов

Мать: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1785
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819