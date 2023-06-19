Терещенков Семен Андреев
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Терещенков Андрей Семенов
Мать: Макрида Матвеева
Бракосочетание
По 1785
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Гликерия Семенова
Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Башилова Параскева Семенова
Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Терещенков Еремей Семенов
Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Терещенков Андрей Семенов
Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева
Упоминание
1802
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1267 (Исповедные 1802) | Исповедные ведомости Рузского уезда села Лужки за 1802 (24 августа 1802)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Акилина Семенова
Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева
Крещение
08.09.1811
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузск... Показать все
Место жительства
1811
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Терещенков Прокопий Семенов
Мать ребёнка: Мария Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1817
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года