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Терещенков Семен Андреев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Терещенков Андрей Семенов

Мать: Макрида Матвеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
По 1785

Жена: Терещенкова Ирина Яковлева

Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Гликерия Семенова

Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Башилова Параскева Семенова

Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Терещенков Еремей Семенов

Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Терещенков Андрей Семенов

Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1802
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1267 (Исповедные 1802) | Исповедные ведомости Рузского уезда села Лужки за 1802 (24 августа 1802)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: Терещенкова Ирина Яковлева

Крещение
08.09.1811
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузск... Показать все
Место жительства
1811
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических крестьян Рузского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Терещенков Прокопий Семенов

Мать ребёнка: Мария Герасимова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1817
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года