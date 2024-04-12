Фуното/Фонотова/ Афанасий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ Афанасий Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Жена

Около 1867 г.р.
Около 1874 г.р.
Около 1876 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Савва Афанастевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Рождение ребёнка
27.02.1896

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Бракосочетание
12.05.1899

Жена: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Бракосочетание
19.09.1904

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Фунотов/фонотов/ Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Фунотов/фонотов/ Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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