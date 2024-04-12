Фуното/Фонотова/ Афанасий Саввич
Место рождения
Дата рождения03.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873
Рождение ребёнка
01.03.1894
Рождение ребёнка
27.02.1896
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна
Бракосочетание
12.05.1899
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева
Бракосочетание
19.09.1904
Рождение ребёнка
Около 1905
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1911
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно