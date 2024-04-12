Фунотов/Фонотов/БАРКЭТ Николай Афанасьевия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фонотов Иван
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Дворникова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фунотова/фонотова/ Анна
Смерть
Неизвестно