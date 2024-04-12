Фунотов/Фонотов/БАРКЭТ Николай Афанасьевия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФунотов/Фонотов/БАРКЭТ Николай Афанасьевия

Фунотов/Фонотов/БАРКЭТ Николай Афанасьевия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фонотов Иван

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фонотов Баркэт Дмитрий

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Дворникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анна

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунотова/фонотова/ Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close