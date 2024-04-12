Фунотова/Фонотова/ (Сеферова) Евфимия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ (Сеферова) Евфимия Артемьева

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

03.08.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1899

Муж: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Смерть
03.08.1904
Причина смерти: Болезнь - язва желудка
Похороны
Неизвестно
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