Фунотова/Фонотова/ (Сеферова) Евфимия Артемьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти03.08.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
12.05.1899
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Смерть
03.08.1904
Причина смерти: Болезнь - язва желудка
Похороны
Неизвестно