Фунотов БАРКЭТ / КУЧЕРЯВА / Пантелеймон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотов БАРКЭТ / КУЧЕРЯВА / Пантелеймон Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

05.10.1902

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1902

Отец: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Мать: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява/ Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява/ Илья Пантелемонович

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна

Военная служба
С 1941 по ?.12.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна

Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ - пропал без вести
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