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Фунотова/Фонотова/ (Заяц) Александра Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

30.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Заяц Федор Саввич

Мать: Заяц Лукерия Саввична

Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Савва Афанастевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
27.02.1896

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Смерть
30.03.1899
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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