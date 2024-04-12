Фунотова/Фонотова/ (Заяц) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти30.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Заяц Федор Саввич
Мать: Заяц Лукерия Саввична
Рождение ребёнка
01.03.1894
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Савва Афанастевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
27.02.1896
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1899
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно