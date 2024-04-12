Фуното / Фонотова /Тараш (Нетреба) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Пичахчи Матрона Саввична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Сын: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Дочь: Тохтамыш Александра Саввина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Дочь: Анастасия Саввична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Саввич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Дочь: Чекарамит София Саввична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Дочь: Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Саввия
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Дочь: Харитина Саввична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич