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Тараш Ефрем Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Тараш Федор Константинович

Мать: Тараш Христина

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Бракосочетание
10.05.1870

Жена: Тараш Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тараш Олимпиада Ефремовна

Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна

Бракосочетание
11.01.1893

Жена: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1893,лист-224,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно
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