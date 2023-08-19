Тараш (Тараш) Олимпиада Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Тараш Ефрем Федорович
Бракосочетание
31.10.1894
Рождение ребёнка
24.04.1895
Отец ребёнка: Тараш Георгий Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1898
Дочь: София Георгиевна
Отец ребёнка: Тараш Георгий Семенович
Бракосочетание
12.09.1899
ГАДО , Ф - 426-1-8 ,Николаевская церковь, м/к-1899г.,лист-139,зап-17
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1906
Сын: Делиева Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Делиев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно