Тараш (Тараш) Олимпиада Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Тараш) Олимпиада Ефремовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тараш Ефрем Федорович

Мать: Тараш Александра Антоновна

Бракосочетание
31.10.1894

Муж: Тараш Георгий Семенович

Рождение ребёнка
24.04.1895

Сын: Тараш Марк Георгиевич

Отец ребёнка: Тараш Георгий Семенович

Рождение ребёнка
04.07.1898

Дочь: София Георгиевна

Отец ребёнка: Тараш Георгий Семенович

Бракосочетание
12.09.1899

Муж: Делиев Василий Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-8 ,Николаевская церковь, м/к-1899г.,лист-139,зап-17
Рождение ребёнка
1901

Сын: Делиев Лазарь Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1906

Сын: Делиева Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Делиев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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